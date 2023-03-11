Инструмент не эмулирует всю iPhone OS целиком, сосредоточившись только на запуске игр.

Для ностальгирующих по 2000-м разработчик создал эмулятор игр, написанных под первые версии операционной системы для iPhone. Инструмент работает на Windows и macOS.

Изначально целью проекта был запуск классической игры Super Monkey Ball от SEGA на компьютере, но в итоге эмулятор также позволяет воспроизводить и ряд других популярных проектов, написанных под iPhone OS. Среди них – Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D и Touch ‘n Go Lite.

Разработчик рассказал, что он полностью переписал код Apple, дабы избежать обвинений в нарушении авторских прав. Он также отказался от идеи полного копирования iPhone OS и сосредоточился только на запуске игр.

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Сам же эмулятор может имитировать касания экрана и виртуальные джойстики для замены акселерометра, а также умеет воспроизводить звуки. Скачать touchHLE можно бесплатно на GitHub, там же находится подробная инструкция по настройке утилиты.

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