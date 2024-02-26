Среди них – искусственный интеллект Gemini в "Сообщениях" и поддержка маршрутов общественного транспорта в "Картах" для Wear OS.

Разработчики Google рассказали о будущих нововведениях, которые призваны сделать устройства с Android и Wear OS более безопасными и полезными.

Из интересного: искусственный интеллект Gemini в "Сообщениях" и поддержка маршрутов общественного транспорта в "Картах" для Wear OS. Ожидается, что они заработают этой весной, а некоторые – в ближайшие недели, говорится в блоге Google.

Всего компания представила девять новых функций Android:

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) Android Auto может автоматически обрабатывать длинные входящие сообщения, вычленяя главный посыл – это поможет водителю реже отвлекаться от дороги. Еще появятся контекстные ответы: например, если собеседник интересуется временем прибытия в пункт назначения, система предложит использовать данные из навигатора. Функция TalkBack для озвучивания текста на экране научилась через ИИ понимать смысл изображений на экране и озвучивать текстовое описание. Эта функция работает на английском языке. Если навести камеру смартфона с запущенным "Google Объективом" на то, что вас окружает, функция TalkBack зачитает вслух информацию о месте – например, часы работы и рейтинг заведения или указания, как туда лучше добраться. В приложении "Google Документы" для Android теперь поддерживаются рукописные пометки: можно выделить или подчеркнуть любой фрагмент документа с помощью пальца или стилуса. Теперь устройства Spotify Connect можно переключать прямо из мини-плеера Android. Это облегчает перемещение воспроизведения музыки на другое устройство, даже если оно не подключено по Bluetooth или другому локальному протоколу. Утилита Fitbit для Android получила синхронизацию с Health Connect – она собирает информацию о здоровье и физической активности из всех фитнес-приложений в одном безопасном хранилище. Приложение Google Wallet, которое доступно на часах с Wear OS, теперь поддерживает посадочные талоны, билеты на мероприятия, абонементы в тренажерный зал, карты лояльности и многое другое – все это можно мониторить со своего запястья. Появилась поддержка маршрутов общественного транспорта в "Картах" для Wear OS. В приложении "Сообщения" для Android появился чат-бот Gemini: можно попросить его написать сообщение и запланировать мероприятие, или же можно просто пообщаться с ним. Функция пока тестируется и работает только на английском языке.

Главное обновление года для Android-устройств стоит ждать в августе для владельцев Pixel и позже осенью для всех остальных. Тогда выйдет новая версия мобильной операционной системы Google.

Известно, что в Android 15 будет реализован ряд новшеств, которые должны существенно повысить производительность и снизить энергопотребление. А журналисты рассказывали о двух новых функциях новой ОС, которых нет в "конкурирующем лагере" iOS.

Ранее УНИАН рассказывал о скрытых настройках Android, которые нужно включить прямо сейчас. Многие возможности вашего смартфона существенно улучшают пользовательский опыт, однако остаются "в тени". Например, ограничение работы Wi-Fi.

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