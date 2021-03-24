Несчастный случай произошел в Швейцарии.

Французская сноубордистка Жюли Помагальски стала жертвой стихийного бедствия.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Франции в Тwitter.

Помагальски спускалась на лыжах вместе со своими друзьями со склона гор в швейцарском кантоне Ури 23 марта. Она и еще два человека попали под лавину снега и погибли. Их тела нашла группа спасателей на вертолете.

40-летняя спортсменка в свое время участвовала в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, а также в 1999 году завоевала золотую медаль чемпионата мира в разряде сноубордкросса.

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Автор: Будрин Артем