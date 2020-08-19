Украинские легкоатлеты завоевали медали на престижном турнире в Венгрии

Украинцы добыли два серебра и бронзу.

Украинские легкоатлеты успешно выступили на этапе World Athletics Continental Tour в Секешфехерваре (Венгрия).

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Второе место завоевала украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, которая показала результат 6,76 метра. От первого места, которое досталось Анастасии Мирончук-Ивановой из Беларуси, ее отделил всего один сантиметр.

Еще одно серебро добыла украинка Анна Рыжикова в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 55,86 секунды.

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал бронзовым призером соревнований. 19-летний спортсмен показал результат 77,78 метра, который стал его личным рекордом и принес ему медаль.

Серия World Athletics Continental Tour была создана осенью прошлого года. Это второй по значимости турнир в легкой атлетике после "Бриллиантовой лиги".

Между тем, в рамках "Бриллиантовой лиги" недавно успешно стартовали две украинские легкоатлетки - девушкам не было равных на этапе в Монако.

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Автор: Данил Слесь