Василий Иванчук - один из самых опытных членов сборной Украины / фото УНИАН
Сборная Украины завершила борьбу на стадии 1/4 финала Всемирной шахматной Олимпиады.
Турнир проходит в онлайн-формате.
В четвертьфинале украинские шахматисты встречались со сборной США - одним из фаворитов соревнований.
Поединок завершился со счетом 2:0 (4,5:1,5, 4:2) в пользу американцев.
Сборная Украины выступала на турнире в следующем составе: Василий Иванчук, Антон Коробов, Юлия Осмак, Инна Гапоненко, Кирилл Шевченко, Мария Бедняк, Владимир Онищук, Евгений Штембуляк, Наталия Букса, Наталия Жукова, Виктор Матвишен, Надежда Шпанко, Игорь Ярмонов.
В полуфинале Олимпиады сборная США сыграет с Россией.
В 1/8 финала украинцам удалось совершить сенсацию и одолеть сборную Китая.
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