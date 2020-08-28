Сборная Украины не смогла навязать борьбу команде США.

Сборная Украины завершила борьбу на стадии 1/4 финала Всемирной шахматной Олимпиады.

Турнир проходит в онлайн-формате.

В четвертьфинале украинские шахматисты встречались со сборной США - одним из фаворитов соревнований.

Поединок завершился со счетом 2:0 (4,5:1,5, 4:2) в пользу американцев.

Сборная Украины выступала на турнире в следующем составе: Василий Иванчук, Антон Коробов, Юлия Осмак, Инна Гапоненко, Кирилл Шевченко, Мария Бедняк, Владимир Онищук, Евгений Штембуляк, Наталия Букса, Наталия Жукова, Виктор Матвишен, Надежда Шпанко, Игорь Ярмонов.

В полуфинале Олимпиады сборная США сыграет с Россией.

В 1/8 финала украинцам удалось совершить сенсацию и одолеть сборную Китая.

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Автор: Данил Слесь