Сборная Украины одержала сенсационную победу над сборной Китая.

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходит в онлайн-формате.

В 1/8 финала Украина обыграла сборную Китая, которая считалась одним из главных фаворитов на победу в турнире. За китайцев против украинской команды играли четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань и участник турнира претендентов на звание чемпиона мира Динь Лижэнь.

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Первый и второй матчи соперники свели вничью (3:3 и 3:3) и определять победителя пришлось на тайбрэйке.

Героем украинской сборной стал 17-летний Кирилл Шевченко, который по итогам "армагеддона" победил китайского гроссмейстера Лю Яня по времени.

За украинскую сборную против Китая также играли Василий Иванчук, Антон Коробов, Инна Гапоненко, Наталия Жукова, Мария Бердник и Юлия Осьмак.

В 1/4-й финала Украина встретится со сборной США, которая также входит в число фаворитов Всемирной шахматной Олимпиады. Встреча пройдет 28 августа.

Ранее сообщалось, что Украина вышла в плей-офф турнира по дополнительным показателям.

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Автор: Антон Дударь