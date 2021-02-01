Фантастическим образом завершился матч регулярного чемпионата НБА между "Вашингтон Уизардс" и "Бруклин Нетс".
За 12 секунд до конца матча "Уизардс" проигрывали с разницей в 5 очков, но сумели вырвать победу. За 8 секунд до сирены Брэдли Бил забросил трехочковый, тут же "Вашингтон" сумел перехватить мяч, и Рассел Уэстрбук также был точен из-за дуги. Таким образом, "Уизардс" вышли вперед со счетом 147:146.
У "Бруклина" оставалось еще 4 секунды на атаку, но Тимоте Луваво-Кабарро промахнулся из-под кольца. Следом "Нетс" сфолили, и Бил принес "Вашингтону" еще два очка, реализовав штрафные - 149:146.
THE ENDING OF NETS-WIZARDS WAS WILD. pic.twitter.com/yL6jVRLIfw— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2021
Украинец Алексей Лень в составе "Вашингтона" провел на площадке 4 минуты, сумев набрать 2 очка.
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