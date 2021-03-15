Боец смешанных единоборств Валери Лоуреда, которая из успешной карьеры тхэквондистки переквалифицировалась в смешанные единоборства MMA, опубликовала яркие фотографии из Майами, штат Флорида.
22-летняя девушка выставила снимки в Instagram.
На профиль красавицы подписано более 780 000 человек.
Болельщики не поскупились в комментариях на комплименты:
"Удивительное тело", "Озорная шалунья", "Девушка на миллион", "Посланная небесами".
Напомним, что ранее Валери уже удивляла публику пикантными кадрами.
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