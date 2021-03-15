Наряд спортсменки лишь подчеркнул ее потрясающую фигуру.

Боец смешанных единоборств Валери Лоуреда, которая из успешной карьеры тхэквондистки переквалифицировалась в смешанные единоборства MMA, опубликовала яркие фотографии из Майами, штат Флорида.

22-летняя девушка выставила снимки в Instagram.

На профиль красавицы подписано более 780 000 человек.

Болельщики не поскупились в комментариях на комплименты:

"Удивительное тело", "Озорная шалунья", "Девушка на миллион", "Посланная небесами".

Напомним, что ранее Валери уже удивляла публику пикантными кадрами.

Читайте также"Я в поиске": призерка Олимпиады по баскетболу порадовала публику фотографиями в прозрачном белье

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем