Красотка не только преуспела в спорте, а и поддерживает изумительную форму тела.

Американка парагвайского происхождения Валери Лореда, которая выступает в престижном промоушене смешанных единоборств Bellator, опубликовала фотографии со своего отдыха. Красавица нынче на курорте в Майами.

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В 2013 году Валери выиграла серебряную медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в весовой категории до 68 кг с тхэквондо. В 2017 году завоевала также серебряную медаль на открытом чемпионате Колумбии по тхэквондо. В том же году за сборную Парагвая выступала на чемпионате мира. С 2019 года Лоуреда начала карьеру в MMA. На ее счету 3 поединка и все 3 выиграла.

22-летняя спортсменка в Instagram имеет 715 тысяч фолловеров.

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Автор: Будрин Артем