"Увидим отток талантов": теннисист Стаховский скептически оценил перспективы развития спорта в Украине

Сергей Стаховский считает, что украинская власть "очень далека от спорта".

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выразил мнение, что украинская власть недостаточно поддерживает спорт.

Об этом Стаховский сказал в интервью "Украинской правде".

"Я не могу сказать, что наше государство как-то действительно поддерживает спорт или солидарно с моими словами относительно того, что спорт - это политика. Наше государство вообще очень далеко от спорта", - сказал Стаховский.

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"Сейчас у нас весь бюджет на спорт меньше, чем бюджет Теннисной ассоциации Америки. Понимаешь? В Украине в весь наш спорт вкладывается столько денег, сколько, например, во Франции вкладывается только в один вид спорта", - добавил он.

По мнению Стаховского, пандемия коронавируса еще больше усугубит ситуацию:

"Я не знаю, как наша власть нейтрализует экономические последствия пандемии в стране. Возможно, что никак. Но тот факт, что мы увидим отток талантов из Украины - это реальность. Развитие спортсменов требует постоянных инвестиций. Если их нет в своей стране, человек, чтобы развиваться дальше, начнет искать средства в других странах и играть под другими флагами".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на участие Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о вере.

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