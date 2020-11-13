По итогам двух дней соревнований у Украины - четыре награды.

Во второй день чемпионата Европы по велотреку, который проходит в Болгарии, украинская сборная завоевала еще две медали.

Серебряную медаль Украине принес Роман Гладыш, который финишировал вторым в скретче.

Бронзу выиграла женская сборная Украины в командной гонке преследования. За Украину выступали Юлия Бирюкова, Виктория Бондар, Анна Нагорная и Татьяна Климченко.

Напомним, что в первый день соревнований Украина также завоевала две награды.

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Автор: Антон Дударь