Роман Гладыш (крайний слева) занял второе место / фото Dario Belingheri/BettiniPhotoA
Во второй день чемпионата Европы по велотреку, который проходит в Болгарии, украинская сборная завоевала еще две медали.
Серебряную медаль Украине принес Роман Гладыш, который финишировал вторым в скретче.
Бронзу выиграла женская сборная Украины в командной гонке преследования. За Украину выступали Юлия Бирюкова, Виктория Бондар, Анна Нагорная и Татьяна Климченко.
Напомним, что в первый день соревнований Украина также завоевала две награды.
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