Украина разгромила Россию в крупнейшем в истории онлайн-матче по шахматам (видео)

Украинские шахматисты одержали победу во всех трех видах программы.

Команда Украины провела шахматный матч в онлайн-режиме против России и одержала разгромную победу во всех трех программах - блице, быстрых и минутных шахматах.

Читайте такжеМеждународная федерация шахмат назвала Ялту частью России (фото)

Об этом сообщил паблик "Украинские шахматы" в Facebook.

Итоговый счет - 808:396, 942:506, 650,5:493,5. Это был крупнейший онлайн-матч по шахматам в истории. Соревнования проходили на платформе портала Chess.com.

Турнир Live Chess World League проводился в формате, позволяющем каждому желающему выступить за свою сборную. Команды представляли как гроссмейстеры, так и любители. Все старались собрать как можно больше участников.

УНИАН ранее сообщал о том, что одесский гроссмейстер сыграл за Россию против Украины.