ХК "Донбасс" досрочно застолбил за собой первое место.

ХК "Донбасс" досрочно стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Это стало возможным после того, как в 39-м туре "Кременчук" уступил "Мариуполю" со счетом 4:5.

Читайте такжеУкраинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча (видео)Таким образом, "Кременчук", который является действующим чемпионом УХЛ, отстает от "Донбасса" в турнирной таблице на 8 очков и уже не сможет выйти на первое место.

Первое место в регулярном чемпионате дает "Донбассу" путевку сразу в полуфинал плей-офф УХЛ. В то же время команды, которые займут места со второго по седьмое, сыграют в четвертьфиналах до двух побед.

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Автор: Антон Дударь