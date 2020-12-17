Украинка Татьяна Рижко выиграла золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по борьбе в Сербии.
Рижко стала лучшей в весовой категории до 65 кг.
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На пути к финалу украинка была сильнее россиянки Марии Кузнецовой (8:4), а также выиграла у болгарки Мими Христовой (13:8). В решающей схватке Рижко одолела представительницу Молдовы Ирину Рингачи со счетом 14:4.
Кроме того, копилка украинской сборной пополнилась еще двумя медалями. Алина Бережная завоевала бронзовую награду в весе до 68 кг, а Катерина Зеленых стала третьей в весе до 59 кг.
Сюжет ТСН:
Женская сборная Украины, в активе которой шесть медалей, заняла второе место в командном зачете.
Напомним, днем ранее украинки выиграли серебро и две бронзы.
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