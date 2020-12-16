На индивидуальном Кубке мира по борьбе в Белграде копилка украинской сборной пополнилась еще тремя медалями.
Представительницы женской сборной Украины выиграли серебро и две бронзы в вольной борьбе.
Обладательницей серебряной награды стала Лилия Маланчук, которая впервые выступала на соревнованиях такого уровня.
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В весовой категории до 50 кг Маланчук дошла до финала, где уступила россиянке Екатерине Полещук (0:10).
Алла Белинская завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг. В "бронзовом финале" она выиграла на туше у россиянки Евгении Захарченко.
Еще одна бронза в активе у Илоны Прокопевнюк, которая выступает в весе до 62 кг. Она стала третьей по итогам схватки с немкой Луизой Немеш (3:1).
Напомним, ранее Украина завоевала две медали в греко-римской борьбе.
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