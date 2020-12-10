В понедельник, 14 декабря (начало в 14:00) состоится очередная встреча Sports Talk Club. Мероприятие организовано Parimatch.
На этот раз темой для обсуждения станут digital-инструменты при работе с болельщиками и спонсорами. Эти вопросы становятся все более актуальными для спортивных организаций, ведь из-за пандемии трибуны стадионов еще не скоро будут на 100% заполняться зрителями.
В рамках Sports Talk Club выступят:
Хосе Карлос Лоайса
Представитель LaLiga в странах Восточной Европы, Специалист по развитию международного бизнеса, в том числе в странах СНГ.
Анастасия Лацановская
Контент-менеджер LaLiga
Александр Мамалыга
Маркетинг директор ФК «Шахтер». Отвечает за достижение ключевых показателей клуба в разрезе маркетинга, в том числе за привлечение болельщиков и доходную составляющую.
Тамара Бадашвили
CMO Parimatch Ukraine
Владислав Вахильчук
Основатель маркетинговой компании «Evolution», маркетолог
Детали: https://start.parimatch.com/expert/
Доступ к трансляции 14 декабря в 14:00 после регистрации: https://forms.gle/2hzms9dRtMeYhgig6
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