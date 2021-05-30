Украинцы успешно выступили на континентальном первенстве.

В Лимассоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины на этих соревнованиях завоевала 14 наград.

Об этом сообщает Федерация самбо Украины.

В активе украинской сборной 6 золотых медалей, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Кроме того, Украина выиграла два кубка в командном зачете (золотой - в боевом разделе и серебряный - в соревнованиях женщин).

Золотые медали выиграли Мария Буек, Кристина Бондарь, Ярослав Давидчук, Владислав Руднев, Петр Давиденко и Анатолий Волошинов.

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Серебро - у Галины Ковальской, Александра Воропаева и Размика Тонояна. А обладателями бронзовых наград стали Юлия Гребеножко, Екатерина Москалева, Анастасия Комович, Дмитрий Евдошенко и Роман Труш.

Также в Лимассоле успешно выступили юниорская и молодежная команды Украины. 15 наград завоевали спортсмены в возрасте до 18 лет (4 - 6 - 5), 13 медалей - самбисты в возрасте до 20 лет (2 - 3 - 8).

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Автор: Антон Дударь