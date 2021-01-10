Болгарские биатлонисты / biathlon.bg
Сборная Болгарии по биатлону была в полном составе отправлена на карантин в Оберхофе, где проходит пятый этап Кубка мира, из-за вспышки коронавируса в команде.
Об этом сообщил официальный Twitter IBU.
В команде было выявлено шесть случаев заражения COVID-19.
Читайте такжеИспугались допинг-офицеров: российские биатлонисты массово снялись c соревнований
Окончательное решение по данному вопросу будут принимать местные власти.
Кроме того, по одному заболевшему выявлено в сборных Чехии и Японии.
Все люди, которые контактировали с зараженными, также изолированы.
Кубок мира по биатлону: пятый этап
- Пятый этап КМ по биатлону 2020-2021 проходит в Оберхофе с 8 по 10 января: где и когда смотреть гонки.
- В спринтерской гонке среди женщин победу одержала норвежка Тирил Экхофф, а украинка Юлия Джима финишировала в топ-10.
- У мужчин весь пьедестал в спринте заняли биатлонисты из Норвегии.
- Юлия Джима - в топ-15: результаты женской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону
- В мужской гонке преследования весь пьедестал заняли норвежцы.
- В смешанной эстафете сборная Украины не смогла побороться за медали.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram