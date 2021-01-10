В сборной Болгарии произошла вспышка коронавируса.

Сборная Болгарии по биатлону была в полном составе отправлена на карантин в Оберхофе, где проходит пятый этап Кубка мира, из-за вспышки коронавируса в команде.

Об этом сообщил официальный Twitter IBU.

В команде было выявлено шесть случаев заражения COVID-19.

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Окончательное решение по данному вопросу будут принимать местные власти.

Кроме того, по одному заболевшему выявлено в сборных Чехии и Японии.

Все люди, которые контактировали с зараженными, также изолированы.

Кубок мира по биатлону: пятый этап

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Автор: Антон Дударь