В России покончил жизнь суицидом четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель.
Об этом сообщает Sovsport.ru.
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По информации издания, спортсмен пустил себе пулю в висок в своем родном городе Кемерово, откуда он родом. За сборную России Гейзель играл в амплуа вратаря и четыре раза помогал своей команде стать чемпионом мира.
Львиную часть своей карьеры голкипер провел в кемеровском клубе "Кузбасс", за который выступал с 1998 до 2012 года. Также Гейзель защищал цвета "Сибсельмаш" из Новосибирска.
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