Один из лучших теннисистов мира не сможет выйти на корт до 2021 года

Легенда тенниса Роджер Федерер перенес операцию.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не сможет выйти на корт в этом году.

Швейцарский теннисист заявил, что пропустит остаток сезона, так как ему пришлось перенести еще одну операцию на колене.

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"Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановления после первой операции, из-за чего мне пришлось пройти дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на высшем уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиям, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021", - написал Федерер в Twitter.

Отметим, что швейцарец, который является четвертой ракеткой мира, перенес операцию на правом колене в феврале 2020 года.

Напомним, на данный момент теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Федерер в 38 лет впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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