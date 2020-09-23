Звезды спорта уверены, что заставить их замолчать не получится.

Ведущие белорусские спортсмены записали видеообращение, в котором заявили о давлении со стороны спортивных чиновников, которые пытаются добиться молчания относительно политической ситуации в стране.

"Чиновники белорусского спорта, пришло время обратиться и к вам. Не за закрытыми дверями, как вы любите, а публично, чтобы слышали и знали все. Вы приходите к честным спортсменам и угрожаете им. Давите, запугиваете, заставляете забирать свои подписи и отказываться от своих слов. При этом сами трясетесь, боясь потерять свое тепленькое кресло. Мы-то это видим.

Мы не забираем свои слова обратно, потому что это ваши трусливые методы. Убирая голос одного спортсмена, знайте, что на его место придут двое, а вместо двух - четверо", - говорится в заявлении.

В обращении снялись призерка Олимпийских Игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя, олимпийский призер по легкой атлетике Андрей Кравченко, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов и другие.

Протесты в Беларуси и спорт: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь