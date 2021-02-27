Звезда НБА шокировал своим поведением журналистов.

Звездный форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж был слишком голодным после матча с "Гриззлис". Баскетболист пришел на послематчевую пресс-конференцию и начал лакомиться курицей с каким-то соусом. Это ему совершенно не помешало удовлетворить репортеров ответами на их вопросы.

Paul George was in a good mood and chowing down some Gus’s World Famous Fried Chicken 😂 pic.twitter.com/UDVZ4cjauW — Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 27, 2021

Заметим, что команда Пола победила "Мемфис Гриззлис" (119:99), а сам Джордж заработал 13 очков для своего коллектива и выполнил 8 передач за 32 минуты на паркете.

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Пол является обладателем золотой медали Олимпиады-2016 в Рио в составе сборной США. В дополнение, Джордж 4 раза участвовал в матче всех звезд НБА и еще 4 раза попадал в символическую сборную звезд НБА.

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Автор: Будрин Артем