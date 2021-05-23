Украина возглавила общий зачет, завоевав 95 медалей.

В португальской Мадейре завершился чемпионат Европы по плаванию для паралимпийцев.

Сборная Украины победила и возглавила медальный зачет.

"Сине-желтая" команда завоевала 95 медалей. Сюда вошло 37 золотых, 31 серебряная и 27 бронзовых наград. Наши спортсмены обогнали итальянцев и россиян, которые соответственно финишировали вторыми и третьими в общем зачете.

Если отбросить качество медалей и смотреть сугубо на их количество, то тогда РФ будет выше, чем Италия, поскольку у россиян 87 наград.

Медальный зачет паралимпийского Чемпионата Европы по плаванию

1. Украина - 37 золотых медалей, 31 серебряная, 27 бронзовых

2. Италия - 33, 26, 21

3. Россия - 30, 25, 32

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Автор: Артем Будрин