В португальской Мадейре завершился чемпионат Европы по плаванию для паралимпийцев.
Сборная Украины победила и возглавила медальный зачет.
"Сине-желтая" команда завоевала 95 медалей. Сюда вошло 37 золотых, 31 серебряная и 27 бронзовых наград. Наши спортсмены обогнали итальянцев и россиян, которые соответственно финишировали вторыми и третьими в общем зачете.
Если отбросить качество медалей и смотреть сугубо на их количество, то тогда РФ будет выше, чем Италия, поскольку у россиян 87 наград.
Медальный зачет паралимпийского Чемпионата Европы по плаванию
1. Украина - 37 золотых медалей, 31 серебряная, 27 бронзовых
2. Италия - 33, 26, 21
3. Россия - 30, 25, 32
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