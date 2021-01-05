Министр считает, что проведение Олимпиады может помочь создать рабочие места, развить инфраструктуру и привлечь туристов.

В Министерстве молодежи и спорта рассчитывают провести Олимпийские игры в Украине в 2030-2032 годах.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, пишет Общественное Спорт.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада", - сказал министр.

Гутцайт считает, что именно в 2030-2032 годы Украина может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем в состоянии провести Олимпийские игры", - добавил министр.

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Он также отметил, что проведение Олимпиады может помочь создать рабочие места, развить инфраструктуру и привлечь туристов.

"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные [рабочие] места, чтобы люди не ехали заграницу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - сказал Гутцайт.

Участие Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр

Ранее в офисе президента сообщили, что Украина работает над вопросом участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2030 году.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпиады работает президент НОК Сергей Бубка.

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Автор: Александр Топчий