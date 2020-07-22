Игры могут отменить: в Токио назвали условия для проведения Олимпиады

Все будет зависеть от успехов в борьбе с коронавирусом.

Президент оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори прокомментировал вероятность отмены Игр, которые были перенесены на следующий год из-за коронавируса.

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Об этом сообщает сайт телеканала NHK.

По словам Мори, если ситуация с пандемией СOVID-19 останется на нынешнем этапе, то Олимпиаду провести не получится. При этом окончательное решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Мори добавил, что верит в успешную борьбу с коронавирусом. Ключевыми условиями будут создание вакцины и новых методов лечения осложнений инфекции.

Функционер считает, что снова отложить Игры будет сложно, так как страны-хозяйки следующих Олимпиад уже определены до 2028 года. Зимние Игры-2022 пройдут в Пекине, а летняя Олимпиада-2024 - в Париже. Вряд ли французы откажутся от возможности принять столь крупное событие в срок.

Организаторы Олимпиады-2020 не рассматривают вариант с проведением соревнований при пустых трибунах, но вероятность такого сценария остается, если это будет единственная возможность избежать полной отмены события.

Напомним, церемония открытия Игр запланирована на 23 июля 2021 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что оригинальный рисунок олимпийских колец будет продан с аукциона.

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