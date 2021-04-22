Международный олимпийский комитет принял решение, что надо запретить на Играх в Токио становиться на колено. Жест, означающий выражение своей солидарности с движением Black Lives Matter будет не разрешенным.
Это стало известно из источников Reuters.
В МОК пояснили, что акция BLM трактуется Олимпийской хартией как расовая пропаганда, а этот документ не позволяет любого рода политическую, религиозную или расовую пропаганду на Играх. Спортсменам, которые осмелятся нарушить хартию, будет грозить наказание в виде санкций от МОК.
В последнее время во всем спорте в целом и футболе в частности активно пользуются жестом преклонить колено, чтобы выразить свою позицию в борьбе с расизмом.
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Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказали больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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