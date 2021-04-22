На Олимпиаде-2020 в Токио эту акцию нельзя будет проводить.

Международный олимпийский комитет принял решение, что надо запретить на Играх в Токио становиться на колено. Жест, означающий выражение своей солидарности с движением Black Lives Matter будет не разрешенным.

Это стало известно из источников Reuters.

В МОК пояснили, что акция BLM трактуется Олимпийской хартией как расовая пропаганда, а этот документ не позволяет любого рода политическую, религиозную или расовую пропаганду на Играх. Спортсменам, которые осмелятся нарушить хартию, будет грозить наказание в виде санкций от МОК.

В последнее время во всем спорте в целом и футболе в частности активно пользуются жестом преклонить колено, чтобы выразить свою позицию в борьбе с расизмом.

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Автор: Артем Будрин