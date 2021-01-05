Геннадий Сартинский заявил, что "сейчас идет разбирательство".

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал информацию о том, что олимпийский чемпион Олег Верняев временно отстранен от соревнований.

Сартинского цитирует Tribuna.com.

"Тоже читал на сайте, что его отстранили. Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. Какая причина решения? Сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить", - отметил Сартинский.

При этом на вопрос о том, может ли речь идти о допинге, Сартинский ответил:

"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока".

Также тренер рассказал, почему Верняев пропустил чемпионат Европы в декабре: "Там все вместе. И травмы, и все остальное".

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Напомним, ранее в Международной федерации гимнастики сообщили, что дисквалификация Верняева продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается". Подробностей в федерации раскрывать не стали.

Олег Верняев: достижения

27-летний Верняев является лидером сборной Украины по спортивной гимнастике.

На Олимпиаде-2016 Верняев выиграл золото в упражнениях на брусьях и серебро в многоборье.

Также Верняев является чемпионом мира-2014 и обладателем еще четырех медалей ЧМ, шестикратным чемпионом и многократным призером европейского первенства. На Европейских играх украинец выиграл три золота и три серебра, а на Универсиадах - два золота, одно серебро и три бронзы.

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Автор: Антон Дударь