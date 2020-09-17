Олег Верняев встречается с перспективной спортсменкой.

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев состоит в отношениях с 17-летней девушкой Владой Никольченко.

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Об этом стало известно телеканалам "Футбол 1/2/3".

Избранница олимпийского чемпиона является лидером сборной Украины по художественной гимнастике. На своем дебютном чемпионате мира в Софии (Болгария) Никольченко заняла четвертое место в многоборье.

Также спортсменка выигрывала Кубок мира в упражнении с булавами и становилась призеркой чемпионата Европы и Европейских игр.

Фото девушки опубликованы в ее Instagram.

Олег Верняев: главные достижения в карьере

26-летний Верняев является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016 на брусьях, а также серебряным - в многоборье.

Гимнаст выигрывал чемпионат мира 2014 года в Наньнине, а также трижды становился золотым призером Европейских игр - дважды в Баку-2015 и один раз в Минске-2019.

Две золотые медали Верняев завоевал на Универсиаде в Кванджу-2015, а также шесть раз побеждал на чемпионатах Европы.

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Автор: Данил Слесь