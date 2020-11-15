Украинцы начнут новый сезон в Контиолахти.

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составами мужской и женской команд, которые выступят на первом этапе Кубка мира.

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Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

В женском составе не оказалось Анастасии Меркушиной. Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в команде "Б" на сборе в Вуокатти, где готовилась биатлонистка.

Состав сборной Украины:

Женщины: Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Старт Кубка мира будет состоять из сдвоенного этапа в финском Контиолахти, который стартует 28 ноября.

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Автор: Данил Слесь