Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составами мужской и женской команд, которые выступят на первом этапе Кубка мира.
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Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
В женском составе не оказалось Анастасии Меркушиной. Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в команде "Б" на сборе в Вуокатти, где готовилась биатлонистка.
Состав сборной Украины:
Женщины: Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.
Старт Кубка мира будет состоять из сдвоенного этапа в финском Контиолахти, который стартует 28 ноября.
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