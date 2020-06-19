Звезды мужского тенниса сыграли в баскетбол с профессиональной командой (видео)
Первая ракетка мира Новак Джокович в рамках промо теннисной серии Adria Tour собрал команду из звезд корта, которые вышли на баскетбольную площадку.
В мероприятии помимо Джоковича приняли участие другие известные теннисисты прошлого и настоящего - Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич, Марин Чилич и Горан Иванишевич.
Мастерам ракетки составил компанию гранд хорватского баскетбола "Задар". Команды играли в смешанных составах и не вели счет противостояния.
Видео поединка опубликовал YouTube-канал Sport Klub.
Adria Tour - серия турниров, которую организовал Джокович во время паузы в мировом теннисе.
УНИАН ранее сообщал о том, что Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.
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