Звезды мужского тенниса сыграли в баскетбол с профессиональной командой (видео)

Таким образом Новак Джокович привлекает внимание к теннисному проекту.

Первая ракетка мира Новак Джокович в рамках промо теннисной серии Adria Tour собрал команду из звезд корта, которые вышли на баскетбольную площадку.

В мероприятии помимо Джоковича приняли участие другие известные теннисисты прошлого и настоящего - Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич, Марин Чилич и Горан Иванишевич.

Мастерам ракетки составил компанию гранд хорватского баскетбола "Задар". Команды играли в смешанных составах и не вели счет противостояния.

Видео поединка опубликовал YouTube-канал Sport Klub.

Adria Tour - серия турниров, которую организовал Джокович во время паузы в мировом теннисе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса.

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