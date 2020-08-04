Пропустит Олимпиаду: титулованная украинская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг

Наталья Прищепа точно не выступит в Токио.

Известная украинская бегунья Наталья Прищепа получила дисквалификацию за допинг.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Еще в феврале стало известно, что в допинг-пробе Прищепы (после замужества - Кроль) от 23 февраля обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

Украинская спортсменка получила дисквалификацию на 20 месяцев, начиная с 16 января 2020-го. Таким образом, она сможет вернуться к выступлениям 15 сентября 2021-го и точно пропустит Олимпиаду в Токио. Также аннулированы все ее достижения за этот период.

Легкоатлетка не будет оспаривать этот вердикт в дисциплинарном трибунале.

Прищепа является чемпионкой мира среди юниоров (2013), двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (в 2016 и 2018 годах), а также чемпионкой Европейских игр-2019 в составе украинской сборной в командных соревнованиях.

УНИАН ранее сообщал о том, что титулованные российские тяжелоатлеты повторно попались на допинге.

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