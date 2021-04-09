Лучший гандбольный клуб Украины проиграл по сумме двух встреч сопернику из Беларуси.

Запорожский "Мотор" не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Мотор" уступил команде "Мешков Брест" в ответном поединке 1/4 финала и покинул турнир по сумме двух встреч.

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Украинский клуб провалил первую половину встречи, а после перерыва, хоть и выглядел солидней, но не сумел догнать соперника.

"Мешков Брест" (Беларусь) - "Мотор" (Украина) - 30:23 (16:8, 14:15)

Первая встреча завершилась победой запорожского клуба со счетом 32:30.

"Мотор" упустил шанс установить клубный рекорд и впервые в истории выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступал в Лиге Чемпионов ЕГФ. На этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В 14 играх группового раунда запорожский клуб одержал семь побед при семи поражениях.

В группе В "Мотор" с 14 очками занял итоговое пятое место из восьми команд.

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Автор: Антон Дударь