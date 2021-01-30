Марта Костюк / фото REUTERS

Украинская теннисистка Леся Цуренко отбыла двухнедельную самоизоляцию в отеле. Нашу спортсменку обязали быть на карантине, потому что во время авиаперелета на борту были лица инфицированные коронавирусом. 

Заметим, что вчера на свободу вышла также подруга Цуренко - Марта Костюк. Девушки готовятся в Мельбурне к турниру "Большого шлема". Напомним, что Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.

"Нет слов, просто эмоции", – так подписала свое видео в Instagram Цуренко. Леся покидала отель в хорошем настроении. 

18-летняя Костюк 29 января завершила режим самоизоляции, то есть на день раньше, чем Цуренко. В Instagram она опубликовала фото, где очень растрогана этим. Наконец она смогла увидеться с мамой. 

instagram.kostyukmarta
instagram.kostyukmarta

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Автор: Будрин Артем