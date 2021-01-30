Двухнедельный карантин для девушек наконец завершился.

Украинская теннисистка Леся Цуренко отбыла двухнедельную самоизоляцию в отеле. Нашу спортсменку обязали быть на карантине, потому что во время авиаперелета на борту были лица инфицированные коронавирусом.

Заметим, что вчера на свободу вышла также подруга Цуренко - Марта Костюк. Девушки готовятся в Мельбурне к турниру "Большого шлема". Напомним, что Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.

"Нет слов, просто эмоции", – так подписала свое видео в Instagram Цуренко. Леся покидала отель в хорошем настроении.

18-летняя Костюк 29 января завершила режим самоизоляции, то есть на день раньше, чем Цуренко. В Instagram она опубликовала фото, где очень растрогана этим. Наконец она смогла увидеться с мамой.

Начало года для украинских теннисисток: результаты

На стартовом турнире года в Абу-Даби Элина Свитолина дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

Марта Костюк впервые в своей карьере прошла в полуфинал турнира WTA, но также уступила Кудерметовой.

Леся Цуренко не смогла преодолеть сито квалификации на Australian Open - 2021, уступив россиянке Людмиле Самсоновой.

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Автор: Будрин Артем