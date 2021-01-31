Лейшиа Кларендон является трансгендером.

Защитник команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк Либерти" Лейшиа Кларендон рассказала о том, что успешно перенесла операцию по удалению груди.

Об этом Кларендон, которая позиционирует себя как небинарную личность (не идентифицирует себя исключительно с одним конкретным полом), сообщила в соцсети.

"Обычно я не боюсь делиться новостями публично, но количество ненависти, мифов и невежества заставило меня задуматься, прежде чем поделиться этой радостью. Мне сделали операцию! Я чувствую свободу и эйфорию в теле, и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали, и никто не может нас стереть", - написала Кларендон.

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TMZ Sports сообщает, что операция по удалению груди не повлияет на статус Кларендон, как игрока женской НБА.

Источник, близкий к баскетболистке, сообщил изданию, что Кларендон придала свою историю огласке, так как хочет "начать очень деликатный разговор о том, как включать трансгендеров в спорт, а не исключать их".

Более откровенные фото после операции доступны в Twitter спортсменки.

Кларендон выступает в женской НБА с 2013 года. Она является чемпионкой мира-2018 в составе сборной США.

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Автор: Антон Дударь