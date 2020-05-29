Легендарный марафон в США отменили впервые за 124 года
Легендарный Бостонский марафон, который должен был пройти в 124-й раз, отменен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Решение отменить проведение марафона в 2020 году было принято властями Бостона.
Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, затем был перенесен на 14 сентября, а теперь полностью отменен. Всем спортсменам, которые зарегистрировались для участия в марафоне, вернут деньги за взносы.
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Марафон будет проведен в виртуальном формате. Так, участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течение шести часов и предоставить организаторам доказательства своих результатов. Все участники виртуального забега получат памятные призы.
Бостонский марафон является одним из старейших и наиболее престижных марафонских забегов в мире. Впервые он был организован в 1897 году и с тех пор проводился ежегодно.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Формула-1 отменила гонку, которая должна была пройти впервые за 35 лет.
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