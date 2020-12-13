Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону.
Ройселанд стартовала в гонке четвертой и смогла финишировать первой.
Представительница Беларуси Динара Алимбекова, которая первой ушла на дистанцию, заняла второе место. Бронза - у Жюльи Симон из Франции.
Лучшей среди украинок стала Дарья Блашко, которая сумела отыграть шесть позиций и финишировать 18-й.
Отметим, что Валентина Семеренко не выступала - ее решили не выставлять на гонку из-за позднего стартового номера (45).
Кубок мира в Хохфильцене. Результаты гонки преследования
1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) - (1+0+0+1) 29:04,6
2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (0+0+0+0) +13,9
3. Жюлья Симон (Франция) - (2+1+0+0) +17,8...
18. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+0+1) +1:59,3
43. Юлия Джима (Украина) - (1+0+2+2) +3:37,7
52. Екатерина Бех (Украина) - (0+3+2+0) +4:54,7
Кубок мира по биатлону: третий этап
- С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене проходят гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.
- Победителем женской спринтерской гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала белоруска Динара Алимбекова.
- Только один украинец финишировал в топ-30 спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.
Украинские биатлонистки финишировали в первой десятке эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.
В мужской гонке преследования украинцы не попали в топ-40.
- Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.
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