Украинки оказались за пределами топ-15.

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону.

Ройселанд стартовала в гонке четвертой и смогла финишировать первой.

Представительница Беларуси Динара Алимбекова, которая первой ушла на дистанцию, заняла второе место. Бронза - у Жюльи Симон из Франции.

Лучшей среди украинок стала Дарья Блашко, которая сумела отыграть шесть позиций и финишировать 18-й.

Отметим, что Валентина Семеренко не выступала - ее решили не выставлять на гонку из-за позднего стартового номера (45).

Кубок мира в Хохфильцене. Результаты гонки преследования

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) - (1+0+0+1) 29:04,6

2. Динара Алимбекова (Беларусь) - (0+0+0+0) +13,9

3. Жюлья Симон (Франция) - (2+1+0+0) +17,8...

18. Дарья Блашко (Украина) - (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлия Джима (Украина) - (1+0+2+2) +3:37,7

52. Екатерина Бех (Украина) - (0+3+2+0) +4:54,7

Кубок мира по биатлону: третий этап

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Автор: Антон Дударь