Дмитрий Пидручный, который является капитаном команды, выступил лучше всего среди украинцев.

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялся мужской спринт.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Пидручный, который с одним промахом финишировал на 15-м месте. Также в зачетную зону пробился Тищенко, который расположился на 35-й позиции.

Цымбал и Дудченко не попали в топ-60, а это значит, что для них выступления в Чехии закончились на этом этапе.

Выиграл гонку француз Симон Дестьйо, а совсем немножко до триумфа не хватило шведу Себастьяну Самуэльсону, который завоевал серебро. Замкнул трио призеров представитель Германии Арнд Пайффер.

Кубок мира в Нове Место. Результаты мужского спринта

1. Симон Дестьйо (0+0) 22:58,0

2. Себастьян Самуэльсон (0+0) + 2,4

3. Арнд Пайффер (0+0) + 4,4

15. Дмитрий Пидручный (1+0) + 52,7

35. Артем Тищенко (0+0) +1:25,6

44. Артем Прима (1+0) +1:35,5

62. Богдан Цымбал (1+1) +2:00,0

63. Антон Дудченко (1+1) +2:00,3

Кубок мира по биатлону: Восьмой этап

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Автор: Будрин Артем