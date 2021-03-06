В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялся мужской спринт.
Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Пидручный, который с одним промахом финишировал на 15-м месте. Также в зачетную зону пробился Тищенко, который расположился на 35-й позиции.
Цымбал и Дудченко не попали в топ-60, а это значит, что для них выступления в Чехии закончились на этом этапе.
Выиграл гонку француз Симон Дестьйо, а совсем немножко до триумфа не хватило шведу Себастьяну Самуэльсону, который завоевал серебро. Замкнул трио призеров представитель Германии Арнд Пайффер.
Кубок мира в Нове Место. Результаты мужского спринта
1. Симон Дестьйо (0+0) 22:58,0
2. Себастьян Самуэльсон (0+0) + 2,4
3. Арнд Пайффер (0+0) + 4,4
15. Дмитрий Пидручный (1+0) + 52,7
35. Артем Тищенко (0+0) +1:25,6
44. Артем Прима (1+0) +1:35,5
62. Богдан Цымбал (1+1) +2:00,0
63. Антон Дудченко (1+1) +2:00,3
Читайте также"Тварь ты, бл*ть": украинская биатлонистка показала сообщение от болельщика после своей неудачи в гонке (фото)
Кубок мира по биатлону: Восьмой этап
- Восьмой этап КМ по биатлону проходит с 4 по 7 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской эстафете сборная Украины была дисквалифицирована, но затем ей вернули четвертую позицию.
- В мужской эстафете наша команда выступила неудачно.
- В женском спринте биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram