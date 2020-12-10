Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки третьего этапа

Третий этап Кубка мира по биатлону будет принимать Хохфильцен.

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене пройдут гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021. В рамках данного этапа состоится шесть гонок. Расписание третьего этапа 11 декабря 12.30. Спринт, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU. 15.20. Спринт, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 12 декабря 12.45. Эстафета, женщины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU 15.45. Гонка преследования, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU 13 декабря 12.45. Гонка преследования, женщины Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", официальный сайт IBU 15.00. Эстафета, мужчины Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU Сборная Украины: состав на третий этап Мужскую сборную на втором этапе представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

У женщин в Хохфильцене выступят Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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