Ханна Эберг лидирует в общем зачете Кубка мира / фото REUTERS

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене пройдут гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках данного этапа состоится шесть гонок.

Расписание третьего этапа

11 декабря

12.30. Спринт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15.20. Спринт, мужчины

Прямая трансляция:  "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

12 декабря

12.45. Эстафета, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

15.45. Гонка преследования, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

13 декабря

12.45. Гонка преследования, женщины

Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", официальный сайт IBU

15.00. Эстафета, мужчины 

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU

Сборная Украины: состав на третий этап

  • Мужскую сборную на втором этапе представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

  • У женщин в Хохфильцене выступят Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

  • Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.

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Автор: Антон Дударь