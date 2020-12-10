С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене пройдут гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.
В рамках данного этапа состоится шесть гонок.
Расписание третьего этапа
11 декабря
12.30. Спринт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
15.20. Спринт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
12 декабря
12.45. Эстафета, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
15.45. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
13 декабря
12.45. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 2", официальный сайт IBU
15.00. Эстафета, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
Сборная Украины: состав на третий этап
Мужскую сборную на втором этапе представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
У женщин в Хохфильцене выступят Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.
Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.
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