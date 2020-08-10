Звезда UFC Макгрегор решил жениться на матери своих детей (фото)

Ирландский боец находился в гражданском браке более десяти лет.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял решение жениться на своей гражданской супруге Ди Девлин.

Боец опубликовал совместное с девушкой фото в Instagram.

На руке у Ди Девлин есть кольцо, а Макгрегор поздравил ее с днем рождения: "Какой же день рождения, моя будущая жена!".

Пара состоит в отношениях с 2008 года. У них есть двое детей - трехлетний Джек и полуторагодовалая Кроя.

УНИАН ранее сообщал о том, что Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в UFC.

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