Житель Великобритании использовал визитки с надписью "McGregor Enterprise".

В Великобритании был приговорен к тюремному сроку 34-летний наркоторговец Марк Най, который, пользуясь своим сходством, выдавал себя за звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Об этом сообщает Daily Mail.

Распространяя наркотики, Най использовал визитки с надписью "McGregor Enterprise" на лицевой стороне.

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11 февраля его задержала полиция - правоохранители заметили, как Най пытается выбросить пакет с наркотиками и два мобильных телефона, которые он нес с собой. При этом полицейским злоумышленник представился как Конор.

Когда офицеры изъяли телефоны мужчины, то обнаружили сотни сообщений, связывающих его с его наркобизнесом.

В ходе судебного заседания он признал себя виновным в хранении наркотиков класса А с целью распространения, а также управлении автомобилем без прав и страховки.

В апреле суд приговорил его почти к трем годам тюремного заключения.

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Автор: Антон Дударь