В Великобритании был приговорен к тюремному сроку 34-летний наркоторговец Марк Най, который, пользуясь своим сходством, выдавал себя за звездного бойца UFC Конора Макгрегора.
Об этом сообщает Daily Mail.
Распространяя наркотики, Най использовал визитки с надписью "McGregor Enterprise" на лицевой стороне.
Читайте такжеТретий бой Макгрегора и Порье официально утвержден: названа дата
11 февраля его задержала полиция - правоохранители заметили, как Най пытается выбросить пакет с наркотиками и два мобильных телефона, которые он нес с собой. При этом полицейским злоумышленник представился как Конор.
Когда офицеры изъяли телефоны мужчины, то обнаружили сотни сообщений, связывающих его с его наркобизнесом.
В ходе судебного заседания он признал себя виновным в хранении наркотиков класса А с целью распространения, а также управлении автомобилем без прав и страховки.
В апреле суд приговорил его почти к трем годам тюремного заключения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Иранского двойника Месси обвинили в совращении женщин
- Французский телеканал оконфузился, перепутав Месси с его двойником (видео)
- Перепутали лысых: футбольный клуб курьезно объявил о назначении известного тренера (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram