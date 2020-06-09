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Спортсмен получил 20 лет дисквалификации за жестокое обращение с лошадью

16:25, 09 июня 2020
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Дисквалификация Аль-Касими - рекордная в конном спорте / фото REUTERS

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Об этом сообщает Inside the Games

Срок дисквалификации составил 20 лет. Лошадь усыпили в 2016-м году, когда она получила перелом конечности на одном из турниров.

После вскрытия стало известно, что лошади вводили запрещенный препарат для обезболивания, при котором повышается риск получения травм во время выступлений.

Сам спортсмен настаивал, что это вещество было введено животному во время эвтаназии, но специалистам удалось доказать, что это было сделано еще до перелома конечности.

Аль-Касими также заплатит штраф в размере 29,5 тысячи евро. Он стал первым спортсменом в истории конного спорта с настолько длительной дисквалификацией.

УНИАН ранее сообщал о том, как французский спортсмен публично загрыз живого петуха.

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