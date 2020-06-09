Спортсмен получил 20 лет дисквалификации за жестокое обращение с лошадью

Всадник из ОАЭ вводил своей лошади запрещенное вещество.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила всадника из ОАЭ Абдулу Азиза Аль-Касими за жестокое обращение со своей лошадью.

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Об этом сообщает Inside the Games.

Срок дисквалификации составил 20 лет. Лошадь усыпили в 2016-м году, когда она получила перелом конечности на одном из турниров.

После вскрытия стало известно, что лошади вводили запрещенный препарат для обезболивания, при котором повышается риск получения травм во время выступлений.

Сам спортсмен настаивал, что это вещество было введено животному во время эвтаназии, но специалистам удалось доказать, что это было сделано еще до перелома конечности.

Аль-Касими также заплатит штраф в размере 29,5 тысячи евро. Он стал первым спортсменом в истории конного спорта с настолько длительной дисквалификацией.

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