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Французский спортсмен публично загрыз живого петуха (видео 18+)

20:01, 13 августа 2019
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Защитники животных требуют наказать спортсмена / фото: pilota-ttiki.com

В сети появилось видео, как спортсмен с улыбкой откусывает птице голову.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и слабонервным.

Спустя несколько недели на ролик обратили внимание защитники животных, которые требуют отчисления Ларральда из команды и привлечения его к ответственности.

УНИАН ранее сообщал, что футболисты лондонского "Арсенала" подверглись вооруженному нападению.

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Теги: #защита животных