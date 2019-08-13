Французский спортсмен публично загрыз живого петуха (видео 18+)

Биксант Ларральд своим поступком вызвал возмущение общественности.

Член французской команды по баскской пилоте Биксант Ларральд стал фигурантом скандала после того, как убил петуха.

В сети появилось видео, как спортсмен с улыбкой откусывает птице голову.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и слабонервным.

La Fondation Brigitte Bardot porte plainte contre le champion de pelote basque Bixente Larralde, pour acte de cruauté sur un coq (vidéo) https://t.co/wYhJ8lKBfspic.twitter.com/J4KagJEEAx — FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 9 августа 2019 г.

Спустя несколько недели на ролик обратили внимание защитники животных, которые требуют отчисления Ларральда из команды и привлечения его к ответственности.

УНИАН ранее сообщал, что футболисты лондонского "Арсенала" подверглись вооруженному нападению.