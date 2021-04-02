Выдающаяся спортсменка решилась на очередную фотосессию.

Звезда мирового женского баскетбола Элизабет Кембидж опубликовала в социальной сети фотографии пикантного характера.

Спортсменка с ростом 2 метра и 3 сантиметра порадовала публику в Instagram.

На этот раз Кембидж, у которой 552 000 подписчиков, показала себя в привлекательном платье, которое не закрывало ее ягодицы.

"Ты называешь меня большим мурлыканьем", - напечатала текст возле фотографий красавица, сделав отсылку к песне Coi Leray "Big Purr".

Заметим, что во время Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Лиза была в команде сборной Австралии и завоевала бронзовую медаль.

Также напомним, что недавно Кембидж показывала себя в прозрачном белье и "искала жеребца в конюшню".

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Автор: Будрин Артем