Биатлонисты массово отказались от участия во всероссийских соревнованиях "Ижевская винтовка".

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) расследует факт массового снятия биатлонистов с гонки "Ижевская винтовка" после прибытия допинг-офицеров.

Допинг-офицеры приехали на турнир, который прошел в конце года, после спринтерских гонок у мужчин и женщин, пишет издание "Весь спорт".

Сразу после этого с турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область: не захотели ехать 12 спортсменок, а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен.

Как отреагировали спортивные функционеры

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в комментарии ТАСС заявил, что инцидент не остался без внимания организации.

"В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб", - подчеркнул он.

В РУСАДА подтвердили факт проведения тестирования на "Ижевской винтовке".

"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, согласно "Стандарту", а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию", - заявила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

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Автор: Олег Давыгора