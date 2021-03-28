Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в новом сезоне Формулы-1, первый этап которого состоялся в Бахрейне.
Главным конкурентом знаменитого британца на финише стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. 23-летний представитель "Ред Бул Рейсинг" очень хорошо начал и даже имел преимущество в 2 секунды над Хэмилтоном, но растерял гандикап. Два болида в ровном темпе ехали, однако проворнее оказался опытный 36-летний Хэмилтон.
Также стоит упомянуть высокое 4-е место юного англичанина - Ландо Норриса. Замкнул первую пятерку Серхио Перес, который, напомним, стартовал в боксах. А дебютант Юки Цунода неожиданно попал в первую "десятку", которая позволит набрать ему первые очки в зачетный рейтинг.
Гран-при Бахрейна: топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 25
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18
3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 16
4. Ландо Норрис ("Макларен") - 12
5. Серхио Перес ("Ред Булл") - 10
6. Шарль Леклер ("Феррари") - 8
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 6
8. Карлос Сайнс ("Феррари") - 4
9. Юки Цунода ("Альфа Таури") - 2
10. Лэнс Стролла ("Астон Мартин") - 1
Формула-1: главное
- Календарь нового сезона вашему вниманию.
- Следующий этап чемпионата пройдет 18 апреля - в Италии.
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