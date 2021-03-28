Пилот "Мерседеса" мощно открыл сезон.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в новом сезоне Формулы-1, первый этап которого состоялся в Бахрейне.

Главным конкурентом знаменитого британца на финише стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен. 23-летний представитель "Ред Бул Рейсинг" очень хорошо начал и даже имел преимущество в 2 секунды над Хэмилтоном, но растерял гандикап. Два болида в ровном темпе ехали, однако проворнее оказался опытный 36-летний Хэмилтон.

Также стоит упомянуть высокое 4-е место юного англичанина - Ландо Норриса. Замкнул первую пятерку Серхио Перес, который, напомним, стартовал в боксах. А дебютант Юки Цунода неожиданно попал в первую "десятку", которая позволит набрать ему первые очки в зачетный рейтинг.

Гран-при Бахрейна: топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 25

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18

3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 16

4. Ландо Норрис ("Макларен") - 12

5. Серхио Перес ("Ред Булл") - 10

6. Шарль Леклер ("Феррари") - 8

7. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 6

8. Карлос Сайнс ("Феррари") - 4

9. Юки Цунода ("Альфа Таури") - 2

10. Лэнс Стролла ("Астон Мартин") - 1

Формула-1: главное

Календарь нового сезона вашему вниманию.

Следующий этап чемпионата пройдет 18 апреля - в Италии.

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Автор: Будрин Артем