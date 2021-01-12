Руководство Формулы-1 представило скорректированную версию календаря сезона-2021.
Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1.
Из-за пандемии Гран-при Австралии перенесен на конец ноября, а первая гонка сезона пройдет 28 марта в Бахрейне. А китайский этап заменит гонка в Имоле.
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Календарь сезона-2021 в Формуле-1:
28 марта - Бахрейн (Сахир)
18 апреля - Италия (Имола)
2 мая - дата и место пока не известны
9 мая - Испания (Барселона)
23 мая - Монако (Монако)
6 июня - Азербайджан (Баку)
13 июня - Канада (Монреаль)
27 июня - Франция (Ле-Кастелле)
4 июля - Австрия (Шпильберг)
18 июля - Великобритания (Сильверстоун)
1 августа - Венгрия (Будапешт)
29 августа - Бельгия (Спа)
5 сентября - Нидерланды (Зандворт)
12 сентября - Италия (Монца)
26 сентября - Россия (Сочи)
3 октября - Сингапур (Сингапур)
10 октября - Япония (Сузука)
24 октября - США (Остин)
31 октября - Мексика (Мехико)
7 ноября - Бразилия (Сан-Паулу)
21 ноября - Австралия (Мельбурн)
5 декабря - Саудовская Аравия (Джидда)
12 декабря - Абу-Даби (Яс-Марина)
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