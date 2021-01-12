Стал известен график календаря сезона-2021.

Руководство Формулы-1 представило скорректированную версию календаря сезона-2021.

Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-1.

Из-за пандемии Гран-при Австралии перенесен на конец ноября, а первая гонка сезона пройдет 28 марта в Бахрейне. А китайский этап заменит гонка в Имоле.

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Календарь сезона-2021 в Формуле-1:

28 марта - Бахрейн (Сахир)

18 апреля - Италия (Имола)

2 мая - дата и место пока не известны

9 мая - Испания (Барселона)

23 мая - Монако (Монако)

6 июня - Азербайджан (Баку)

13 июня - Канада (Монреаль)

27 июня - Франция (Ле-Кастелле)

4 июля - Австрия (Шпильберг)

18 июля - Великобритания (Сильверстоун)

1 августа - Венгрия (Будапешт)

29 августа - Бельгия (Спа)

5 сентября - Нидерланды (Зандворт)

12 сентября - Италия (Монца)

26 сентября - Россия (Сочи)

3 октября - Сингапур (Сингапур)

10 октября - Япония (Сузука)

24 октября - США (Остин)

31 октября - Мексика (Мехико)

7 ноября - Бразилия (Сан-Паулу)

21 ноября - Австралия (Мельбурн)

5 декабря - Саудовская Аравия (Джидда)

12 декабря - Абу-Даби (Яс-Марина)

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Автор: Budrin Artem