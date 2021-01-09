В швейцарском Адельбодене проходит Кубок мира по горнолыжному спорту. Норвежский представитель Лукас Браатен напугал всех своим приземлением.
Лукас очень рискованно заходил в последние ворота и задел флаг, после чего уже фактически в падении пересекал финиш. Норвежец набрал высокую скорость, в воздухе перевернулся через голову, неудачно приземлился на ногу и почувствовал острую боль.
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К Лукасу сразу побежали медики, которые долго помогали спортсмену. Браатен самостоятельно идти не смог, и его эвакуировали на носилках.
Он занял седьмое место в гонке. На данный момент неизвестно, когда норвежец сможет вернуться к тренировкам.
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