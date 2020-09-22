Украинка стартовала во Франции с победы в двух сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Страсбурге.

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Украинка, получившая второй номер посева, начинала свой путь со второго круга и встречалась с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Матч продолжался два часа и завершился в двух сетах в пользу Свитолиной - 7:6, 7:5. Стоит отметить, что во второй партии Линетт вела со счетом 4:1, но украинка смогла перехватит инициативу.

В четвертьфинале Свитолина встретится со швейцарской теннисисткой Джил Тайхманн, которая является 54-й ракеткой мира.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.

Элина Свитолина: последние новости

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Автор: Данил Слесь