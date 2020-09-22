Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Страсбурге.
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Украинка, получившая второй номер посева, начинала свой путь со второго круга и встречалась с польской теннисисткой Магдой Линетт.
Матч продолжался два часа и завершился в двух сетах в пользу Свитолиной - 7:6, 7:5. Стоит отметить, что во второй партии Линетт вела со счетом 4:1, но украинка смогла перехватит инициативу.
В четвертьфинале Свитолина встретится со швейцарской теннисисткой Джил Тайхманн, которая является 54-й ракеткой мира.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.
Элина Свитолина: последние новости
- Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал крупного турнира в Италии, уступив 19-й ракетке мира.
- Ранее в этом месяце Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга WTA.
- Организаторы турнира в Страсбурге в соцсетях назвали Свитолину российской теннисисткой, но украинка быстро заметила ошибку.
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