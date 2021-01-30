Джози Кансеко / фото instagram.josiecanseco
Дочка одного из лучших бейсболистов в истории, Хосе Кансеко, Джози регулярно постит пикантные снимки в социальные сети.
Джози имеет в Instagram 1,2 миллиона фолловеров.
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Отец с детства привил любовь дочери к здоровому образу жизни, что стало залогом ее успешной карьеры в модельном бизнесе.
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
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