Джозі Кансеко / фото instagram.josiecanseco

Дочка одного из лучших бейсболистов в истории, Хосе Кансеко, Джози регулярно постит пикантные снимки в социальные сети.

Джози имеет в Instagram 1,2 миллиона фолловеров. 

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Отец с детства привил любовь дочери к здоровому образу жизни, что стало залогом ее успешной карьеры в модельном бизнесе.

фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.josiecanseco
фото instagram.јоѕіесапѕесофото instagram.јоѕіесапѕесофото instagram.јоѕіесапѕесоЧитайте также: Самая сексуальная спортсменка мира потренировалась в эротическом наряде (видео)сексапильные ринг-герлз из боя Макгрегор - Порье очаровали публику красотой (фото)дочь легендарного хоккеиста украинского происхождения поразила всех невероятной фигурой (фото)

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Автор: Будрин Артем