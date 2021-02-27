Серебряная призерша летних юношеских Олимпийских игр 2014 года в беге на дистанции на 400 метров Джойс Коба порадовала своих подписчиков новым фото.
На данный момент уроженка Винницы находится на курорте в Египте.
23-летняя Джойс опубликовала у себя в Instagram эффектное фото, на котором она позирует в короткой юбке и белой шали.
В 2019 году Коба остановила выступления в профессиональном спорте в связи с многочисленными травмами. Спортсменка сейчас успешно реализует себя в модельном бизнесе. В социальных сетях можно часто встретить красивые фотосессии, где Джойс игриво позирует на камеру. Вашему вниманию подборка таких фотографий:
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